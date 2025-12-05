Camaiora&Friends illumina Parioli in favore degli orfani dei Carabinieri

Affaritaliani.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Protagonisti delle istituzioni, del mondo dell’impresa e delle professioni hanno aderito numerosi alla IV edizione della serata di Beneficenza “Camaiora&Friends” promossa dal Gruppo The Skill. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

camaioraampfriends illumina parioli in favore degli orfani dei carabinieri

© Affaritaliani.it - “Camaiora&Friends” illumina Parioli in favore degli orfani dei Carabinieri

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

camaioraampfriends illumina parioli favore“Camaiora&Friends” illumina Parioli in favore degli orfani dei Carabinieri - Protagonisti delle istituzioni, del mondo dell’impresa e delle professioni hanno aderito numerosi alla IV edizione della serata di Beneficenza ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Camaioraampfriends Illumina Parioli Favore