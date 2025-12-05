Calendario delle sagre a Castiglion Fiorentino c' è tempo fino al 31 dicembre

Arezzo, 5 dicembre 2025 – . Prorogato al prossimo 31 dicembre il termine ultimo per calendarizzare le iniziative disciplinate dal Regolamento comunale delle sagre, feste paesane e rionali, religiose e degli spettacoli all'aperto in programma per il 2026 nel comune di Castiglion Fiorentino. Successivamente l’approvazione del calendario è prevista per la metà del mese di febbraio. Ad oggi hanno fatto regolare richiesta solo pochissime associazioni. "Ricordo” - spiega l’assessore al Terzo Settore, Alessandro Concettoni – “che il Comune di Castiglion Fiorentino ha disciplinato lo svolgimento delle sagre paesane e feste rionali nel territorio comunale, mediante l’adozione di un apposito regolamento comunale, approvato con delibera nel 2015. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calendario delle sagre a Castiglion Fiorentino, c'è tempo fino al 31 dicembre

