Calendario Australian Open Opening Week 2026 | Sinner Musetti e Alcaraz risponderanno presente

Quattro giorni di match d’esibizione ed incasso devoluto in beneficenza: sono questi gli ingredienti principali dell’ Australian Open Opening Week, che andrà in scena a Melbourne, in contemporanea con le qualificazioni del primo Slam stagionale. Un’iniziativa voluta dagli organizzatori del Major per promuovere l’evento nella settimana a precedere l’inizio degli incontri ufficiali e, nello stesso tempo, consentire ad alcuni tennisti di testarsi in partite per regalare spettacolo, ma anche per comprendere il proprio livello. Saranno coinvolti i primi tennisti del mondo. Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti e Alexander Zverev risponderanno all’appello e non solo. 🔗 Leggi su Oasport.it

