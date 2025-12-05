Calciomercato Verona si lavora per l’arrivo di un nuovo portiere a gennaio a parametro zero | si tratta di un talento brasiliano classe 2007 dal Corinthians!
Calciomercato Verona, si lavora per gennaio: in chiusura l’arrivo di un classe 2007, dal Corinthians! Arriverebbe a zero nel mercato invernale L’Hellas Verona punta su un giovane talento per rinforzare la propria rosa nella finestra di mercato di gennaio. L’obiettivo del club scaligero è chiaro: ottenere la salvezza in Serie A. Per farlo, come riportato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Difesa Milan: spunta il nome di Coppola! Proposto ai rossoneri il centrale classe 2003 del Brighton, ex Verona. Secondo Jacobone, il giocatore è stato offerto anche all'Atalanta. Un ritorno in Serie A all'orizzonte? ? #Milan #Calciomercato #Coppola - facebook.com Vai su Facebook
Ai profili proposti recentemente ai rossoneri, ecco aggiungersi l'ex #Verona, ora al #Brighton, Diego #Coppola. Il difensore centrale, piede destro, classe 2003, è stato proposto ai rossoneri, così come all' #Atalanta. #calciomercato Vai su X
Calciomercato Verona, Giovane nel mirino di una big importante in casa gialloblu. Ecco le ultime - Calciomercato Verona: Giovane nel mirino dell’Inter, operazione possibile solo in estate Il Calciomercato Verona si accende attorno a Giovane, la giovane rivelazione brasiliana dell’Hellas, finito nel ... Come scrive calcionews24.com
Calciomercato Verona, Giovane lascerà i gialloblu a gennaio? Una big lo vuole a tutti i costi! - Spunta fuori una nuova indiscrezione Calciomercato Verona – Il nome di Giovane, talentuoso attaccante brasiliano classe 2003 dell’Hellas ... Da calcionews24.com
Calcio: Verona; ancora out Serdar, vigilia tesa verso il Genoa - Prosegue a Peschiera (Verona) la preparazione dell'Hellas Verona in vista della delicata trasferta sul campo del Genoa, match che Zanetti ha scelto di non introdurre con la consueta conferenza stampa, ... Come scrive msn.com