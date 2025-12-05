Calciomercato Roma ennesimo nome per l’attacco | ricerca disperata
Calciomercato Roma. La Roma ha individuato Mathys Tel come il profilo ideale per rafforzare il pacchetto offensivo. Il giovane francese è finito in cima alle preferenze di Gian Pietro Gasperini, che lo considera adatto a portare maggiore imprevedibilità e qualità nella manovra offensiva. Tel, classe 2005, ha già alle spalle 83 presenze tra Bayern Monaco e Premier League, dimostrando talento e adattabilità. Nonostante l’esperienza internazionale, in questo avvio di stagione non ha avuto molte opportunità al Tottenham, giocando appena 10 partite ma segnando comunque due gol, tra cui una rete contro il Manchester United. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Scopri altri approfondimenti
Dopo la prestazione di ieri Slot ha elogiato Chiesa. L'ex Juve, così, si allontana dall'orbita Roma, ma mai dire mai nel calciomercato... Vi piacerebbe vederlo in giallorosso? Diteci la vostra qui sotto nei commenti #CalciomercatoRoma #calciomercato - facebook.com Vai su Facebook
L' #Inter ci riprova per Manu Konè: la risposta della #Roma calciomercato.com/liste/l-inter-… Vai su X
Roma al lavoro per rinviare la partenza di N'Dicka ed El Aynaoui in Coppa d'Africa, Nketiah nome nuovo sul mercato in attacco - La Roma è al lavoro per mettere Evan N'Dicka e Neil El Aynaoui a disposizione dell'allenatore Gian Piero Gasperini per il posticipo di campionato in Serie A contro il Como, in calendario lunedì 15 ... msn.com scrive
Calciomercato Roma, non solo Zirkzee: spunta un nome nuovo per l’attacco di Gasperini. Massara lo segue da vicino - Calciomercato Roma, Gasperini ha chiesto un attaccante alla società e spunta un nome nuovo per rinforzare il reparto offensivo. Da calcionews24.com
Calciomercato Roma News/ Luis Henrique idea a destra, Yuri Alberto altro nome in attacco (24 novembre 2025) - L’ultima idea della dirigenza è il brasiliano classe 2001 di proprietà del Corinthians Yuri Alberto, quest’anno ha realizzato 10 gol in 25 partite nel campionato brasiliano e ha visto il prezzo del ... Riporta ilsussidiario.net
Calciomercato Roma News/ Cosa manca per arrivare a Zirkzee, il punto sul rinnovo di Celik (21 novembre 2025) - Calciomercato Roma news: le ufficialità e le indiscrezioni concernenti le trattative dei giallorossi. Segnala ilsussidiario.net
Calciomercato Roma, c'è Yuri Alberto: ecco il piano per l'attaccante e quanto costa - Così la Roma, da sempre esperta nel comporre drammi, è già arrivata a un punto del mercato ... Si legge su msn.com
Calciomercato Roma – Cinque nomi per gennaio: ecco la lista del Gasp - La Roma continua a lavorare sul campo da gioco, ci sono ben cinque nomi in vista dei prossimi incontri di campionato. Lo riporta msn.com