Calciomercato Roma ennesimo nome per l’attacco | ricerca disperata

Calciomercato Roma. La Roma ha individuato Mathys Tel come il profilo ideale per rafforzare il pacchetto offensivo. Il giovane francese è finito in cima alle preferenze di Gian Pietro Gasperini, che lo considera adatto a portare maggiore imprevedibilità e qualità nella manovra offensiva. Tel, classe 2005, ha già alle spalle 83 presenze tra Bayern Monaco e Premier League, dimostrando talento e adattabilità. Nonostante l’esperienza internazionale, in questo avvio di stagione non ha avuto molte opportunità al Tottenham, giocando appena 10 partite ma segnando comunque due gol, tra cui una rete contro il Manchester United. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it