Calciomercato Juve | rinnovo di Vlahovic sospeso Un aspetto ha però colpito i dirigenti bianconeri
Calciomercato Juve: rinnovo di Vlahovic sospeso. Ma un aspetto ha colpito il management bianconero dopo l’infortunio del serbo. Il futuro di Dušan Vlahovi? resta l’unico nodo che adesso, soprattutto adesso, non potrà essere sciolto. L’appuntamento decisivo con il management juventino è stato incastrato nelle ultime settimane della stagione, e prima di allora, dovrà essere trovato un terreno fertile per avviare la discussione e capire se i discorsi saranno possibilisti oppure esclusivamente di addio. Per quanto la prima ipotesi sia difficile per i paletti finanziari, una parte di Dusan non ha mai smesso di crederci. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
