Calciomercato Juve | rinnovo di Vlahovic sospeso Un aspetto ha però colpito i dirigenti bianconeri

Juventusnews24.com | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Juve: rinnovo di Vlahovic sospeso. Ma un aspetto ha colpito il management bianconero dopo l’infortunio del serbo. Il  futuro di Dušan Vlahovi?  resta l’unico nodo che adesso, soprattutto adesso,  non potrà essere sciolto. L’appuntamento decisivo con il management juventino è stato  incastrato nelle ultime settimane della stagione, e prima di allora, dovrà essere trovato un  terreno fertile  per avviare la discussione e capire se i discorsi saranno  possibilisti  oppure esclusivamente di  addio. Per quanto la prima ipotesi sia difficile per i  paletti finanziari, una parte di  Dusan non ha mai smesso di crederci. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

calciomercato juve rinnovo di vlahovic sospeso un aspetto ha per242 colpito i dirigenti bianconeri

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: rinnovo di Vlahovic sospeso. Un aspetto ha però colpito i dirigenti bianconeri

Contenuti che potrebbero interessarti

calciomercato juve rinnovo vlahovicCalciomercato Juve, cambia di punto in bianco il futuro di quel big della rosa di Spalletti! Resterà almeno fino a giugno: i dettagli - Calciomercato Juve, l’infortunio frena le trattative per quel bianconero: niente addio a gennaio, il futuro tra rinnovo e svincolo slitta a giugno Le strategie del calciomercato Juve in vista della se ... Da juventusnews24.com

calciomercato juve rinnovo vlahovicRinnovo Vlahovic: dopo l'infortunio la Juventus è più forte nella trattativa del rinnovo - L'infortunio del serbo potrebbe rafforzare la posizione dei bianconeri nella trattativa per il rinnovo: un ultimo tentativo, alle proprie cifre, ... Lo riporta eurosport.it

calciomercato juve rinnovo vlahovicRinnovo Vlahovic, a gennaio rimarrà sicuramente alla Juventus complice anche l’infortunio. Cambiano le strategie di Barcellona e Bayern - La Vecchia Signora rischia di perderlo a zero se non rinnoverà La Juventus dovrà fare a meno di Dusan Vlahovic per qualche tempo. Lo riporta juventusnews24.com

calciomercato juve rinnovo vlahovicVlahovic, l'infortunio cambia il futuro: niente cessione a gennaio - Dusan Vlahovic, attaccante classe 2000 della nazionale serba, non lascerà, quasi certamente, la Juventus a gennaio. Come scrive tuttojuve.com

calciomercato juve rinnovo vlahovicJuve, gennaio da protagonista: lo scambio impossibile con Vlahovic - Vlahovic e lo scambio folle a gennaio con il difensore in scadenza di contratto a giugno. juvelive.it scrive

calciomercato juve rinnovo vlahovicVlahovic, per il rinnovo tutto rimandato all'estate - In scadenza di contratto con la Juventus a fine stagione, Dusan Vlahovic, centravanti classe 2000 della nazionale serba, non sarebbe al momento oggetto di colloqui per il rinnovo. Come scrive tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Juve Rinnovo Vlahovic