Calciomercato Juve Fabrizio Romano svela | Il calciatore è al centro del progetto tecnico La rivelazione in vista del mercato di gennaio

Calciomercato Juve, l’operazione Vlahovic congela il rinnovo. La Juventus scommette sulla continuità di David: sarà lui il nuovo terminale offensivo fino a primavera. L’attacco della Juventus è stato drasticamente ridisegnato da un evento inaspettato. Dušan Vlahovi? è stato operato con successo per riparare l’avulsione tendinea dell’adduttore sinistro. La convalescenza è lunga: l’attaccante serbo tornerà disponibile in campo non prima di marzo inoltrato. Questa prolungata assenza ha proiettato Jonathan David al centro assoluto del progetto offensivo. Fabrizio Romano ha confermato che il ruolo del canadese è ora strategico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Fabrizio Romano svela: «Il calciatore è al centro del progetto tecnico». La rivelazione in vista del mercato di gennaio

