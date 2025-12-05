Calciomercato Inter tutto il club si muove sottotraccia per Nico Paz! Non solo Zanetti persino alcuni calciatori avrebbero…

di Giuseppe Colicchia Calciomercato Inter, tutto il club si muove sottotraccia per Nico Paz! Non solo Zanetti, persino alcuni calciatori avrebbero. Il retroscena. L’Inter continua a far sognare i suoi tifosi riportando in auge l’interesse per Nico Paz, il talentuoso trequartista argentino classe 2004, attualmente di proprietà del Como. Il futuro del giocatore è legato a filo doppio al Real Madrid, che detiene un diritto di recompra esercitabile fino al 2027 per una cifra considerata irrisoria, appena 10 milioni di euro. I nerazzurri, però, intravedono uno spiraglio cruciale: Paz desidera garanzie di spazio e non è affatto scontato che le sue richieste possano essere esaudite a Madrid. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, tutto il club si muove sottotraccia per Nico Paz! Non solo Zanetti, persino alcuni calciatori avrebbero…

Approfondisci con queste news

#Como, il gran rifiuto di #Fabregas all' #Inter: futuro a #Barcellona o al #ManchesterCity [Corriere della Sera] #InterComo calciomercato.com/liste/il-corri… Vai su X

Calciomercato Inter Le notizie principali di giornata - facebook.com Vai su Facebook

Calciomercato Inter, possibile un grande colpo direttamente a gennaio: l’indiscrezione e cosa filtra da Appiano Gentile - Ecco le ultime sul futuro del club di viale della Liberazione Nel pieno dell’attesa per il Derby della Madonnin ... Scrive calcionews24.com

Calciomercato Inter | Tutto confermato: “Marotta prepara un colpo a sorpresa” - I nerazzurri continuano a guardarsi intorno a caccia di occasioni per le prossime sessioni di mercato: è arrivata una notizia importantissima ... Riporta msn.com

Mercato Inter, tutte le big su Giovane: Ausilio e Chivu stregati! C’è una forte sensazione - Uno dei nomi più chiacchierati in sede di mercato nelle ultime settimane è quello di Giovane del Verona: cosa filtra sul futuro ... Segnala msn.com

Ag. Glebov: "Inter top club, se arriva l'offerta... Ricorda Doku e Adeyemi" - L'Inter ha messo nel mirino Kirill Glebov, attaccante estrno classe 2005 del CSKA Mosca e della nazionale russa. Come scrive calciomercato.com

L'Inter è alla ricerca del difensore: in cima alla lista c'è anche Solet dell'Udinese - L'Inter ha l'obiettivo in vista della prossima stagione di ringiovanire la rosa e la difesa potrebbe essere il primo reparto da rivoluzionare. ilmessaggero.it scrive

Inter-Milan, tutto esaurito e 8 mln superati: record di incasso in Serie A - L'Inter ha fatto segnare questa sera per il derby contro il Milan il record di incassi. Scrive msn.com