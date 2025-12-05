di Giuseppe Colicchia per il difensore del Sassuolo. L’Inter prepara una mezza rivoluzione in difesa, consapevole che il ciclo di alcuni protagonisti è giunto al termine. Tra la finestra di mercato di gennaio e quella di giugno, la dirigenza di Viale della Liberazione ha pianificato di cambiare diverse pedine del reparto arretrato, con l’obiettivo dichiarato di abbassare drasticamente l’età media della rosa a disposizione di Cristian Chivu. I principali indiziati a lasciare Milano sono i veterani Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, i cui contratti e carte d’identità suggeriscono un ricambio generazionale imminente. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, pronta la rivoluzione in difesa? Assalto a Muharemovic! Occhio all’intreccio con la Juve