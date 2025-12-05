Calciomercato Inter Paganini non ha dubbi | Frattesi è il prediletto del Napoli ma…

Inter News 24 Calciomercato Inter, secondo il giornalista Paolo Paganini Davide Frattesi è il principale obiettivo del Napoli, anche se.. Il giornalista Paolo Paganini ha parlato ai microfoni di TMW Radio degli infortuni che ci sono stati in Serie A in questa stagione. LE ULTIME SUL MERCATO INTERISTA Di conseguenza il discorso si è spostato sul Napoli, vittima di tanti problemi a centrocampo, e sul possibile interesse degli azzurri per Frattesi. LE PAROLE DI PAGANINI – «Il Napoli è più forte dell’anno scorso, ma ora oltre al campionato ci sono da giocare Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Paganini non ha dubbi: «Frattesi è il prediletto del Napoli, ma…»

Contenuti che potrebbero interessarti

L' #Inter ci riprova per Manu Konè: la risposta della #Roma calciomercato.com/liste/l-inter-… Vai su X

Dumfries via dall'Inter? Ecco le ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it sul futuro del terzino olandese: la sua volontà NON è cambiata! Raffaele Amato - facebook.com Vai su Facebook

Rai, Paganini: "Conte ha un prediletto per il mercato di gennaio e gioca all'Inter" - Il giornalista Paolo Paganini è stato ospite di TMW Radio, nel pomeriggio di Maracanà. tuttonapoli.net scrive

Calciomercato, i voti alla serie A: Juve su tutti, delusione Roma e Lazio: i promossi e i bocciati - Scopri le ultime notizie di Mercato, i sogni e tutti i colpi aggiornati del club. Riporta sport.virgilio.it

Paganini: “Frattesi è il prediletto del mercato del Napoli. Il punto è che…” - "Gli allenamenti di Conte per esempio non sono così normali rispetto a quelli di altri tecnici", dice Paganini ... Segnala msn.com

L'Inter bussa per Manu Konè della Roma, ma i Friedkin non aprono: a gennaio non si muove, occhio al PSG per giugno - Il francese è uno dei pilastri del centrocampo giallorosso: decisione già presa in vista della prossima finestra di mercato. Da msn.com

Calciomercato Inter, Calhanoglu lascerà i nerazzurri. Ecco la situazione attuale del centrocampista - Il punto Il nome di Calhanoglu torna prepotentemente al centro del dibattito lega ... Si legge su calcionews24.com

Juve, Paganini: 'Danno la croce addosso a Tudor ma il mercato non è stato all'altezza' - Secondo quanto riferito a TMW Radio dal giornalista Paolo Paganini, il tecnico della Juventus Igor Tudor sarebbe vittima di attacchi mediatici ingiusti. Lo riporta it.blastingnews.com