Calciomercato Inter | l’ultima idea a destra è Marco Palestra
Quella dell’Atalanta, si sa, è una bottega assai cara. O per lo meno: con la Dea non è mai facile trattare. Ma, classifica attuale alla mano, nella prossima stagione gli orobici rischiano seriamente di rimanere fuori da ogni competizione continentale. Bologna e Como – appaiate in quinta posizione – distano L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Calciomercato Inter Le notizie principali di giornata - facebook.com Vai su Facebook
L' #Inter ci riprova per Manu Konè: la risposta della #Roma calciomercato.com/liste/l-inter-… Vai su X
Calciomercato Inter, nuova idea per la porta per i nerazzurri: il giocatore potrebbe essere seguito da vicino nel prossimo futuro. Le ultimissime - Calciomercato Inter: Marotta per la porta valuta con attenzione anche il nome di Lunin del Real Madrid. Si legge su calcionews24.com
Mercato Inter, questa pazza idea conquista tutti! I nerazzurri valutano il colpo già a gennaio: di chi si tratta - Il club sta valutando l’affondo già a gennaio: le ultime Il pomeriggio all’Arena Garibaldi ha lasciato tracce importanti non solo sul ... calcionews24.com scrive
Calciomercato Inter News/ Adeyemi l’ultima idea di Marotta, Guendouzi in caso di partenze (20 novembre 2025) - Il calciomercato Inter segue la situazione di Karim Adeyemi per il prossimo anno. Lo riporta ilsussidiario.net
Calciomercato Inter: pazza idea dal Dortmund - L'arrivo dell'ex difensore in panchina, in estate aveva fatto storcere il naso sulle ambizioni nerazzurre, ed invece il tecnico ex ... Come scrive fantacalcio.it