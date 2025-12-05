Calciomercato Inter LIVE | Sommer via a giugno ecco il primo obiettivo per la porta Koné resta il sogno

Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale.

L' #Inter ci riprova per Manu Konè: la risposta della #Roma calciomercato.com/liste/l-inter-… Vai su X

Dumfries via dall'Inter? Ecco le ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it sul futuro del terzino olandese: la sua volontà NON è cambiata! Raffaele Amato - facebook.com Vai su Facebook

Calciomercato Inter, Vicario il dopo-Sommer: contatti con l’agente - Il portiere potrebbe tornare in Italia dopo l'esperienza in Premier. Da sportpaper.it

Calciomercato Inter, prosegue la caccia per l’erede di Sommer: un portiere è in pole position. Le possibili mosse di Ausilio per prenderlo in estate - Il nome in pole position resta quello di Caprile Il tema del calciomercato dell’Inter si accende attorno al no ... Da calcionews24.com

Moretto: “Sommer lascerà l’Inter a giugno. La proprietà ha deciso che vuole…” - Arrivano ulteriori conferme: l'Inter è già al lavoro per cercare un nuovo portiere per la prossima stagione: i dettagli ... Come scrive msn.com

L’Inter piomba su Vicario: il post Sommer è già pronto - Vicario del Tottenham è il nome preferito dall'Inter per sostituire a fine stagione Sommer: ecco tutte le alternative ... Da calciomercato.it

Calciomercato Inter, Sommer in netta difficoltà. Addio a gennaio? Ecco la situazione attuale - La situazione L’Inter è già al lavoro per pianificare il calciomercato in vista della prossima stagione, con un obie ... Scrive calcionews24.com

Calciomercato Inter News/ Sommer sempre più in discussione, Martinez e Meret gli obiettivi (24 novembre 2025) - Il calciomercato Inter valuta Emiliano Martinez e Alex Meret come acquisti per il post Yann Sommer Ancora una volta dall’inizio della stagione la sconfitta dei nerazzurri ha visto come protagonista in ... Si legge su ilsussidiario.net