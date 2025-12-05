Calcio Prima Categoria Il Frugesport ospita l’Only Sport Cotignola nella tana del Savarna

Ultime due giornate dell’andata di Prima Categoria e, nel girone F, le ravennati tentano l’assalto ai posti utili per i playoff. Un test molto importante sarà sicuramente l’anticipo di domani: infatti, il Frugesport – 8º con 20 punti – ospita nel derby l’Only Sport Alfonsine nelle ultime otto giornate sconfitto solo dal Savarna. Una sfida anche tra i bomber delle due formazioni: Fancello con 9 reti per il Savarna e Nadir con 7 per il Frugesport. A proposito di Savarna, la seconda forza del torneo (con Portuense e Bando) ospita il Cotignola in un altro derby di giornata. Nel girone G, sfida di alta classifica a Savio che ospita il Fontanelice mentre la Virtus Faenza se la vedrà col fanalino di coda Carpena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

