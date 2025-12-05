Calcio Metodologia Nazionale Evolution Programme Vaselli | Società entusiaste di questo percorso formativo

Si sta per chiudere il 2025 il Responsabile Tecnico Territoriale della FIGC per la Metodologia Nazionale Evolution Programme, Valentino Vaselli (nella foto), ha fatto il punto sull’inizio della stagione nel territorio senese. "Un avvio incoraggiante, segnato – sottolinea – da un crescente entusiasmo da parte delle società, sempre più coinvolte in un percorso formativo strutturato e condiviso". Oltre alla collaborazione con i club professionistici toscani a Coverciano c’è stata la firma del patto di collaborazione per le società che hanno deciso di aderire al percorso formativo: Siena FC (ufficializzato pochi giorni fa dallo stesso sodalizio bianconero), Montevarchi, Mazzola, San Miniato, Badesse-Monteriggioni, Poliziana e Siena Calcio Femminile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio Metodologia Nazionale Evolution Programme. Vaselli: "Società entusiaste di questo percorso formativo»

