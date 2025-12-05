Si è interrotta la corsa del Mazzola in Coppa Italia. A volare in finale, la Sangiovannese (che affronterà la Lucchese, vittoriosa sulla Sestese). "Siamo molto dispiaciuti – ha detto il tecnico biancoceleste, Marco Ghizzani (nella foto) –. La squadra ha affrontato l’impegno con l’atteggiamento giusto, ma ha fatto troppo poco per evitare i rigori che, si sa, sono una lotteria. Anche se a malincuore, accettiamo il verdetto. Se avessimo segnato il penalty concessoci al 10’, si sarebbe forse vista una partita diversa, ma nell’arco dei 90 minuti abbiamo fatto poco, dal punto di vista delle occasioni create". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Coppa Italia. Mazzola fuori dai giochi. Ghizzani deluso: "Accettiamo il verdetto a malincuore»