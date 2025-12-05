Calcio Cavallini spinge il Forlì | Con la calma e il lavoro ci rialzeremo

Forlitoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovane, rampante, una delle pedine preferite dal tecnico Alessandro Miramari che in poco tempo gli ha consegnato le chiavi della fascia sinistra col compito di "pompare" lungo tutta la corsia. È l'esterno sinistro classe 2004 Giacomo Cavallini uno dei giovani insostituibili di questo Forlì. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

calcio cavallini spinge il forl236 con la calma e il lavoro ci rialzeremo

© Forlitoday.it - Calcio, Cavallini spinge il Forlì: "Con la calma e il lavoro ci rialzeremo"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Calcio Cavallini Spinge Forl236