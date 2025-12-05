Calcio a 5 il Forlì atteso alla prova più dura | si gioca sul campo della capolista Molinella

Ultima giornata del girone d’andata, ma probabilmente anche la più impegnativa: il Forlì Calcio a 5 fa visita all’Fdm Team Molinella, autentica schiacciasassi del campionato regionale di Serie C1. La gara si giocherà sabato alle 15, al Pala Reno di Sant’Agostino (Ferrara). I numeri parlano da. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

