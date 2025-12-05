Calcio a 5 | Brasile-Portogallo sarà la finalissima dei Mondiali Femminili
I Mondiali Femminili di calcio a 5, prima storica edizione del torneo, hanno trovato le loro finaliste. Saranno Brasile e Portogallo a contendersi lo scettro planetario. Ecco come sono andate le cose nelle semifinali giocate alla Philsports Arena di Manila. Argentina-Portogallo 1-7 Fra l’albiceleste e le lusitane non c’è partita. Il Portogallo parte forte con 6 gol in 15 minuti: apre Lidia Moreira, firmataria di una doppietta, e chiude la serie Ana Azevedo; nel mezzo vanno a referto Fifo, anche lei due volte, e Janice Silva. Ripresa con il momentaneo 7-0 di Ines Matos, diventato poi 7-1 con il gol della bandiera argentino di Romero quasi a tempo scaduto. 🔗 Leggi su Oasport.it
