Calamondino come si coltiva il mandarino nano | il frutto di dicembre

Il Calamondino è una piccola pianta di agrumi (la conosciamo anche come mandarino nano ), ed è originaria delle Filippine: appartiene alla famiglia delle Rutaceae ed è amata da molte persone proprio per i suoi frutti, di un arancione brillante, che maturano proprio a dicembre. Bella da vedere, utile in cucina e facile da coltivare: vediamo come prendercene cura al meglio. Cos’è il Calamondino e le caratteristiche del mandarino nano. Il???????? suo nome botanico è Citrus× microcarpa, ed è un ibrido tra mandarino e kumquat: nelle Filippine viene chiamato Kalamansi o calamansi, ed è tra le coltivazioni più diffuse per i suoi frutti commestibili. 🔗 Leggi su Dilei.it

