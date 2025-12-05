Calabria | Sviluppo Sociale e Inclusivo in linea con l' Europa Dal FESR gli investimenti a sostegno di Robotica tutela del territorio e legalità

La Regione Calabria, in coerenza con il Pilastro Europeo dei Diritti Sociali, definisce la propria strategia per la promozione di un modello di sviluppo territoriale più equo e inclusivo. È attraverso il quarto dei cinque Obiettivi di Policy del Programma Regionale (PR) FESR FSE+ 2021-2027, che la Regione recepisce gli orientamenti comunitari pianificando e realizzando iniziative programmatiche mirate. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Calabria: Sviluppo Sociale e Inclusivo in linea con l'Europa. Dal FESR gli investimenti a sostegno di Robotica, tutela del territorio e legalità

