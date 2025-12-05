Cairn The Game Bakers annuncia la data di uscita al PC Gaming Show Most Wanted 2025

Lo sviluppatore indipendente The Game Bakers ha annunciato oggi, nell’ambito del PC Gaming Show Most Wanted 2025, che il suo atteso survival-climbing Cairn verrà lanciato ufficialmente il 29 gennaio 2026 su PlayStation 5 e Steam al prezzo di 29,99 dollari, con un ulteriore sconto del 10%. Un’edizione Deluxe, con una guida di viaggio Kami realizzata dal fumettista Mathieu Bablet e tre esclusivi souvenir del viaggio di Aava, sarà disponibile al prezzo di 36,99 dollari su entrambe le piattaforme, con uno sconto a tempo limitato che la porterà a 34,20 dollari. NOVITÀ – Cairn – Trailer della data di lancio In un nuovo post sul blog, che svela maggiori dettagli sull’avventura che attende i giocatori sulle pendici di Kami, il direttore creativo Emeric ha spiegato che “Cairn è più di una simulazione di arrampicata, è la storia di Aava, un’alpinista determinata che intraprende un’ascesa per la quale si è allenata tutta la vita, e forse più di questo: una riflessione sull’alpinismo stesso e su ciò che spinge le persone a spingersi oltre i propri limiti per scalare le montagne”. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Cairn, The Game Bakers annuncia la data di uscita al PC Gaming Show Most Wanted 2025

