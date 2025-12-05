Cairn | la nuova sfida survival degli autori di Furi arriva su PS5 e PC

The Game Bakers tornano con un progetto radicalmente diverso da tutto ciò che hanno realizzato finora. Si chiama Cairn ed è un’avventura survival dedicata all’arrampicata realistica, pensata per raccontare una scalata che diventa anche un viaggio interiore. Il gioco sarà disponibile dal 29 gennaio 2026 su PlayStation 5 e PC via Steam al prezzo di 29,99 euro, con uno sconto di lancio del 10 percento. Per chi desidera un pacchetto più ricco, è prevista anche una Deluxe Edition da 36,99 euro, accompagnata da un Kami Travel Guide illustrato da Mathieu Bablet e da tre oggetti esclusivi legati al percorso della protagonista, Aava. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Cairn: la nuova sfida survival degli autori di Furi arriva su PS5 e PC

