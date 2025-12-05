Cagliari-Roma probabili formazioni | Dybala unica novità rispetto al Napoli?

La Roma si prepara per inaugurare il mese di dicembre, che dopo una settimana di lavoro porterà alla sfida contro il Cagliari, valevole per la quattordicesima giornata di Serie A. Domenica, alle ore 15, nella cornice dell’ Unipol Domus, la formazione giallorossa andrà a caccia dei tre punti e di una prestazione convincente per rialzare subito la testa dopo la sconfitta nell’ultimo turno con il Napoli. Proprio rispetto alla sfida con i partenopei, Gasperini potrebbe effettuare un solo cambio nell’undici di partenza. Cagliari-Roma, le probabili formazioni. La novità sarebbe la maglia da titolare per Paulo Dybala, che sembrerebbe essere favorito rispetto a Ferguson per scendere in campo dal 1? in terra sarda. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Cagliari-Roma, probabili formazioni: Dybala unica novità rispetto al Napoli?

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cagliari-Roma Scelta la squadra arbitrale per la gara della Unipol Domus: numeri e precedenti di Luca Zufferli con il Cagliari - facebook.com Vai su Facebook

Cagliari-Roma: domani alle 13:30 la conferenza stampa di Gasperini bit.ly/4oC1Vcw #AsRoma Vai su X

Cagliari-Roma, le probabili formazioni: in attacco è Dybala il favorito per partire dal 1' - Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Cagliari- m.tuttomercatoweb.com scrive

Probabili formazioni Cagliari-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Dybala, Ferguson, Mina e Adopo - La squadra di Gasperini vuole rimettersi in moto dopo il ko contro il Napoli, ma i sardi cercano riscatto in seguito all'eliminazione in Coppa Italia sempre per mano degli uomini di Conte. Da msn.com

Probabili formazioni Cagliari-Roma: la scelta su Palestra, Folorunsho e Dybala - Dopo la recente eliminazione in Coppa Italia, avvenuta per mano del Napoli ai calci ... Lo riporta fantamaster.it

Roma-Cagliari: probabili formazioni, orario e dove vederla (tv e streaming). La 14a giornata di Serie A - Dopo il ko dell'Olimpico contro il Napoli, il terzo in uno scontro diretto, la Roma vuole subito riprendere il suo cammino verso le zone alte di classifica e domenica fa visita al Cagliari. Come scrive msn.com

Cagliari - Roma? Le probabili formazioni di Pisacane e Gasperini - Roma domenica 7 dicembre: Dybala guida la Roma, Esposito e Borrelli cercano la sorpresa al Domus. tag24.it scrive

Cagliari-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita - Scelte obbligate in attacco per Gasperini che punta su Ferguson supportato da Soulé e Pellegrini. Come scrive romatoday.it