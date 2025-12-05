Cagliari-Roma | Ferguson è all’ultima chiamata

L’immagine in cui i tifosi della Roma vorrebbero poter sempre riconoscere Evan Ferguson è quella dell’esultanza dopo il primo (e finora unico) gol segnato in Serie A contro la Cremonese: spalle larghe, petto in fuori e quel dito sulla bocca a zittire le critiche coi gol. Ad oggi, però, quel Ferguson non si è praticamente mai fatto vedere nella Capitale e la pazienza di Gasp inizia a vacillare, come ben si è visto in occasione della partita contro il Napoli in cui l’irlandese è stato sostituito all’inizio del secondo tempo. La concorrenza è già affollata dalle suggestioni di Dybala e Baldanzi falsi nove, e in più tra pochissimo dovrebbe tornare a disposizione Dovbyk: quella di domenica col Cagliari, allora, potrebbe essere l’ultima occasione per Ferguson di convincere il mister. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

