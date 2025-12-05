Cagliari-Roma domenica 07 dicembre 2025 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Occasione per i giallorossi

La Roma fa visita al Cagliari all’Unipol Domus per provare a ripartire subito dopo il ko nello scontro diretto contro il Napoli e a rilasciarsi immediatamente al vertice. I giallorossi erano infatti davanti a tutti prima della sconfitta con i partenopei, anche grazie a un rendimento esterno di altissimo livello, che sperano di migliorare in . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Cagliari-Roma (domenica 07 dicembre 2025 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Occasione per i giallorossi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cagliari-Roma (domenica 07 dicembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici. Occasione per i giallorossi

Cagliari, Palestra da Nazionale a Lecce: retroscena di mercato su Juventus, Milan e Roma

Serie A sesta giornata, probabili formazioni e programma TV per Udinese-Cagliari, Bologna-Pisa, Fiorentina-Roma, Genoa-Napoli e Juventus-Milan

Cagliari-Roma: Tsimikas titolare sulla fascia sinistra bit.ly/4rZyDrh #AsRoma Vai su X

OGGI GIOCA LA ROMA! Cagliari-Roma Ore 15:00 Unipol Domus - facebook.com Vai su Facebook

Cagliari – Roma LIVE Diretta Streaming e Tv Serie A 14° Giornata - Roma in Diretta Tv e Streaming Live, 14° Giornata Serie A, Domenica 7 Dicembre ore 15:00. Lo riporta stadiosport.it

La formazione ufficiale del Cagliari - Per festeggiare i 50 anni dalla prima pubblicazione, la Roma ha annunciato l'uscita dell'inno giallorosso in formato vinile in due formati: la novità è una traccia inedita con la versione live ... Come scrive sport.sky.it

Cagliari-Roma, le formazioni ufficiali: prima da titolare per Rodriguez - Complici le assenze da una parte e dall'altra Pisacane e Gasperini hanno fatto le loro scelte definitive per la gara della Unipol Domus ... calciocasteddu.it scrive