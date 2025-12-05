La Roma fa visita al Cagliari all’Unipol Domus per provare a ripartire subito dopo il ko nello scontro diretto contro il Napoli e a rilasciarsi immediatamente al vertice. I giallorossi erano infatti davanti a tutti prima della sconfitta con i partenopei, anche grazie a un rendimento esterno di altissimo livello, che sperano di migliorare in . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Cagliari-Roma (domenica 07 dicembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici