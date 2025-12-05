Cagliari-Roma domenica 07 dicembre 2025 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici Occasione per i giallorossi
La Roma fa visita al Cagliari all’Unipol Domus per provare a ripartire subito dopo il ko nello scontro diretto contro il Napoli e a rilasciarsi immediatamente al vertice. I giallorossi erano infatti davanti a tutti prima della sconfitta con i partenopei, anche grazie a un rendimento esterno di altissimo livello, che sperano di migliorare in . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche questi approfondimenti
Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Cagliari- #Roma Vai su X
Roma, Wesley non convocato per Cagliari: il motivo e come lo sostituirà Gasperini - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Cagliari-Roma, occasione Gasp: ultimi precedenti quasi a senso unico - Roma è una partita di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. Scrive ilveggente.it
Cagliari-Roma pronostico e quote: la chicca dell'esperto - I bookmaker sembrano essere d'accordo con il nostro pronostico riguardo Cagliari- Segnala calciomercato.com
Cagliari-Roma come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario - Dove Vedere il match di Serie A tra Cagliari- Si legge su sport.virgilio.it
Serie A: Cagliari-Roma in campo domenica alle 15 DIRETTA. Probabili formazioni - "La rosa numericamente è sufficiente per andare avanti in tre competizioni ed è completa". Riporta ansa.it
Pronostico Cagliari-Roma, c'è un dato che fa sorridere Gasperini: ecco di che si tratta - 1 rimediato dal Napoli ha sancìto la quarta sconfitta in campionato della Roma, vittoriosa nelle restanti nove partite. Si legge su corrieredellosport.it
Cagliari subito al lavoro dopo la Coppa: domenica alla Unipol Domus arriva la Roma - Defaticante per i titolari di Napoli, Folorunsho e Palestra pienamente in gruppo. Scrive calciocasteddu.it