Cadeo sciopero alla DigitalPlatforms contro trasferimenti lavoratrici | Serve passo indietro dell’azienda

A Cadeo sciopero alla DigitalPlatforms contro il trasferimento delle lavoratrici. Si è svolto ieri, 4 dicembre, davanti ai cancelli dello stabilimento di Cadeo (ex Selta), il presidio organizzato da Fiom Cgil, Fim Cisl e dalla Rsu aziendale nel quadro delle otto ore di sciopero proclamate per. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

