Cadelbosco in piazza con un coltello a serramanico

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 5 dicembre 2025 - In un controllo in piazza XXV Aprile, in centro a Cadelbosco Sopra, un nordafricano cinquantenne, residente a Reggio, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di quasi venti centimetri di lunghezza, di cui nove di lama. Si è trattato di un controllo che da tempo si svolge in centro paese, dove da mesi vengono segnalate situazioni di degrado e di microcriminalità, con casi finiti di recente anche al centro del dibattito politico. Nell’episodio in questione, il cittadino di origine straniera è apparso nervoso al controllo dei militari dell’Arma, con l’accertamento che ha portato al rinvenimento del coltello, senza giustificato motivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cadelbosco, in piazza con un coltello a serramanico

