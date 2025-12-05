Sono comparse davanti al giudice Niccolò Bernardi le tre operatrici sanitarie trentenni, due infermiere e un’oss, chiamate a rispondere di omicidio colposo per la morte di Sauro Zei, l’86enne pizzaiolo varesino conosciuto e stimato da un’intera comunità. Zei morì il 28 ottobre 2022, dodici ore dopo una drammatica caduta nella sua stanza di degenza del reparto di Medicina generale dell’ Ospedale di Circolo, dove era ricoverato per Covid. Secondo la Procura, quella tragedia si sarebbe potuta evitare. Non fu una dimenticanza qualunque: Zei, fragile e disorientato, era classificato a livello 8 su una scala di rischio caduta che arriva a 10. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cadde in ospedale e morì. Tre operatrici in aula