Cacciatrici canoniche di Buffy l Ammazzavampiri tutte le protagoniste prima di Buffy Summers
la storia e le figure di spicco tra le cacciatrici di Buffy. Il vasto universo di Buffy l’Ammazzavampiri si concentra su una figura centrale: la Cacciatrice, nota come Prescelta, destinata a combattere da sola contro vampiri, demoni e forze oscure. La serie stessa si propone di mostrare come Buffy Summers trovi la forza anche grazie al supporto di amici e alleati. Oltre al personaggio principale, la narrazione si arricchisce di una lunga linea di figure di Cacciatrici storiche, alcune delle quali ritenute meno conosciute ma fondamentali per la lore della saga, che si estende nel corso dei secoli, spesso senza nome o con ruoli marginali nel canone ufficiale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
