Caccia al tesoro e laboratori Il centro si anima per il weekend

Tanti appuntamenti, da oggi a domenica, per chi vuole trascorrere un fine settimana diverso dal solito. Oggi “Natale Tralenuvole – Letture e Laboratori di Natale .in Comune” dalle 16.30 alle 18.30 nella sala Preconsiliare del Municipio. E in occasione del “20° anniversario del Museo La Casa delle Marionette” alle ore 17.30 iniziative in vicolo Padenna 5. Oggi, domani e lunedì in Piazza del Popolo (ore 15.30–18.30), appuntamento con “Natale Tralenuvole – Appuntamenti sotto all’Albero”. Si tratta di tre pomeriggi dedicati alla meraviglia: la piazza si accende di magia grazie a luci, atmosfere incantate e attività pensate per bambini di tutte le età. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caccia al tesoro e laboratori. Il centro si anima per il weekend

Argomenti simili trattati di recente

L'INIZIATIVA - A coordinare la caccia al tesoro Maurizio Mastrandrea, coadiuvato da alcuni Amici della Malatestiana - facebook.com Vai su Facebook

Caccia al tesoro e laboratori. Il centro si anima per il weekend - Tanti appuntamenti, da oggi a domenica, per chi vuole trascorrere un fine settimana diverso dal solito. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Sabato porte aperte con «E-state in Battaina» Laboratori con le coop e caccia al tesoro - state in Battaina», tutti potranno conoscere da vicino i progetti e le attività promosse negli spazi dell’omonima Fondazione, a Urgnano e non solo. Riporta ecodibergamo.it

La caccia al tesoro nel centro storico del capoluogo ligure - Caccia al tesoro sulle onde del mare tra le vie e le piazze del centro storico di Genova dalle 15 alle 18. Scrive quotidiano.net

Un mese tra visite guidate, laboratori creativi e caccia al tesoro in città - Il mese di maggio a Bovisio Masciago sarà ricco di eventi culturali e ludici per tutte le età, tra spettacoli teatrali, laboratori creativi, concerti e iniziative legate alla lettura. Lo riporta ilgiorno.it

Caccia al tesoro, giochi e laboratori al Massari. È la festa d’autunno - Attività per famiglie e bambini, dal percorso sensoriale al laboratorio creativo, dalla caccia al tesoro allo ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Alla scoperta dell’artigianato ligure: due cacce al tesoro natalizie a Genova e Rapallo - Sabato 6 dicembre la prima caccia al tesoro al porto Carlo Riva di Rapallo tra le antiche botteghe artigianali affacciate sul mare. Riporta primocanale.it