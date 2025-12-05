Cabrini avverte la Juventus | Giocare a Napoli è una trasferta diversa quello stadio può darti pressione Poi parla anche dell’Italia

Cabrini analizza la sfida: lo stadio può essere un’arma a doppio taglio, poi il paragone tra McTominay e Tardelli e la crisi del calcio italiano. L’avvicinamento al big match di domenica sera si arricchisce del parere di chi ha vissuto in prima persona le grandi sfide del passato tra queste due squadre.  Antonio Cabrini, leggendario terzino della  Juventus  e della Nazionale, è intervenuto ai microfoni di  Radio Kiss Kiss Napoli  nel corso della trasmissione “Radiogoal”. L’ex campione del mondo ha offerto una panoramica che parte dalla crisi del movimento calcistico nazionale per arrivare al cuore della sfida del ‘Maradona’, analizzando l’impatto ambientale e i protagonisti in campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

