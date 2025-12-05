Business dell’asfalto a Roma tegola per il Pd | avrebbe intascato 300mila euro in nero
Scandalo asfaltopoli a Roma. Si è conclusa con 33 indagati l’inchiesta partita più di un anno fa sul business dell’asfalto e il rifacimento del manto stradale della Capitale ottenuti con mazzette e fondi elargiti a funzionari pubblici. Una vera e propria associazione a delinquere che fa riferimento all’imprenditore di Frascati, Mirko Pellegrini, 47 anni, arrestato a maggio insieme ad altre 4 persone. Tra i reati contestati turbativa d’asta, corruzione, frode nelle pubbliche forniture, bancarotta fraudolenta, riciclaggio e auto riciclaggio. Business dell’asfalto, Pellegrini versò 300mila euro in nero al Pd. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
