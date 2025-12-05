Buoni spesa oltre 700 beneficiari in graduatoria

Ilrestodelcarlino.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Buoni spesa alimentari, sono ben 732 i beneficiari risultati idonei a seguito della domanda presentata alcune settimane fa. In realtà in comune erano pervenute 787 istanze, ma 49 non sono risultate ammissibili per mancanza di requisiti, mentre 6 non sono rientrate in lista per esaurimento dei fondi. In totale, nell’erogazione di buoni spesa sono stati investiti 150mila euro provenienti dal bilancio comunale. A prescindere dalla pratica, comunque, il numero di richieste fa riflettere: come istantanea sul tessuto sociale della riviera, evidenzia un bisogno da non sottovalutare, così come le crescenti necessità nell’ambito degli affitti e delle utenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

buoni spesa oltre 700 beneficiari in graduatoria

© Ilrestodelcarlino.it - Buoni spesa, oltre 700 beneficiari in graduatoria

Argomenti simili trattati di recente

buoni spesa oltre 700Buoni spesa, oltre 700 beneficiari in graduatoria - Buoni spesa alimentari, sono ben 732 i beneficiari risultati idonei a seguito della domanda presentata alcune settimane fa. Scrive ilrestodelcarlino.it

Vicenza, ti muovi in bici e guadagni. Già oltre 1.700 adesioni: «Arrivano i buoni spesa» - «Bike To Work» ha macinato quasi 300 mila chilometri a Vicenza e negli altri 13 Comuni dell’area Ipa Risorgive che hanno scelto di aderire al progetto. Riporta corrieredelveneto.corriere.it

Buoni spesa a oltre seicento famiglie - di Pietrasanta che hanno principalmente beneficiato dei buoni spesa statali che sono stati gestiti e distribuiti dall’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti con grande rapidità ... Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Buoni Spesa Oltre 700