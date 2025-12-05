Buoni spesa oltre 700 beneficiari in graduatoria

Buoni spesa alimentari, sono ben 732 i beneficiari risultati idonei a seguito della domanda presentata alcune settimane fa. In realtà in comune erano pervenute 787 istanze, ma 49 non sono risultate ammissibili per mancanza di requisiti, mentre 6 non sono rientrate in lista per esaurimento dei fondi. In totale, nell’erogazione di buoni spesa sono stati investiti 150mila euro provenienti dal bilancio comunale. A prescindere dalla pratica, comunque, il numero di richieste fa riflettere: come istantanea sul tessuto sociale della riviera, evidenzia un bisogno da non sottovalutare, così come le crescenti necessità nell’ambito degli affitti e delle utenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Buoni spesa, oltre 700 beneficiari in graduatoria

