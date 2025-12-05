Un vero e proprio boom di richieste per i buoni spesa elettronici destinati ai residenti con Isee non superiore a 12 mila euro. Si tratta di un contributo previsto dal Comune di Ascoli. In pochi giorni sono arrivate circa 880 domande attraverso la piattaforma telematica comunale, superando ogni previsione iniziale e confermando il forte bisogno di sostegno economico presente in città. Il Comune aveva fatto sapere di essere al lavoro per cercare di soddisfare tutte le richieste ammissibili. L’avviso pubblico, diffuso sul sito istituzionale, riguardava l’erogazione di buoni da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali aderenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Buoni spesa: boom di richieste. In 880 per l’aiuto dell’Arengo: "Erogazioni prima di Natale"