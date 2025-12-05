Buongiorno sul nuovo centro | È solo privato
EMPOLI La recente presentazione del futuro centro sanitario che la Misericordia di Empoli attiverà dal prossimo aprile all’interno dei locali ristrutturati sopra la Coop di via Susini, ha suscitato non poche perplessità in Buongiorno Empoli. "Il progetto è stato definito “pilota”, “di prossimità”, “vicino ai cittadini”. Ma vicino in che senso? Perché si trova in un luogo comodo da raggiungere o perché offre molte prestazioni?" Si legge nella nota emessa dal gruppo politico. "La verità è che si tratta di un centro totalmente privato, con prestazioni a pagamento diretto, che non rientrano nella rete del Servizio Sanitario Regionale – prosegue il comunicato –. 🔗 Leggi su Lanazione.it
