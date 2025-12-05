Bundestag approva riforma leva con visita e questionario obbligatori per maschi e possibile servizio forzato dal 2027 | Germania vuole esercito più forte
Il Bundestag ha approvato la riforma sulla leva militare che introduce introduce un questionario digitale, la registrazione e la visita di idoneità obbligatori per tutti i giovani uomini, mentre per le donne resteranno facoltativi. Vi è, inoltre, la possibilità di un ritorno al servizio forzato dal. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Altre letture consigliate
Sciopero contro il servizio militare da parte di studenti e studentesse tedeschi, mentre il Bundestag approva la riforma della leva del governo Merz: 323 sì, 272 no, 1 astensione. Il collegamento dalla mobilitazione studentesca a Berlino con Ivana, studentessa i - facebook.com Vai su Facebook
Torna la leva militare in Germania: il cancelliere Merz brinda alla riforma tra le proteste studentesche - Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, punta a formare l'esercito convenzionale più potente d'Europa. Segnala tag24.it
Il Bundestag tedesco ha approvato la riforma della leva - Il Bundestag tedesco ha approvato la riforma della leva del governo di Friedrich Merz. Riporta rainews.it
GERMANIA: “NON SIAMO CARNE DA CANNONE”, SCIOPERO STUDENTESCO CONTRO IL SERVIZIO MILITARE. IL BUNDESTAG APPROVA LA LEVA - Nuova giornata di sciopero contro il servizio militare da parte di studenti e studentesse tedeschi, mentre si votava nelle aule del Bundestag la riforma della leva del governo di Friedrich Merz. Segnala radiondadurto.org
Germania, il Parlamento approva la riforma del servizio militare. Cosa prevede il disegno di legge - Rimarrà volontario «se tutto andrà bene», afferma il ministro della Difesa. Scrive italiaoggi.it
Germania, come funziona la riforma del servizio militare - Il Bundestag ha approvato la legge che ridefinisce il servizio militare in Germania, con l'obiettivo di rafforzare la Bundeswehr e ricostruire un sistema di ... Come scrive msn.com
La Germania ridisegna la leva militare: non si tratta di un ritorno al passato (per ora) - Un modello ibrido che non ripristina la coscrizione, ma costruisce un sistema di mobilitazione permanente. Lo riporta alground.com