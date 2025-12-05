bund up comedy show

Da Sbunda ci sarà un nuovo show di Stand Up Comedy.Comici eccezionali capitanati da Karl Mirabelli in una serata tra risate assicurate, drink spettacolari e panini calabresi- Ingresso libero- Prenotazione consigliata (posti limitati)Vi aspettiamo alle 21:00 in Via privata del Don 1, MilanoInfo e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

