Buffy l’Ammazzavampiri | Tutte le cacciatrici canoniche prima di Buffy Summers

Il mondo di Buffy l’Ammazzavampiri ruota attorno a un’unica e potente figura: la Cacciatrice, la “Prescelta” destinata ad affrontare da sola vampiri, demoni e le forze dell’oscurità. Eppure, la serie stessa, creata da Joss Whedon, spesso sovverte questa profezia, mostrando come Buffy Summers tragga forza dai suoi amici e alleati. Oltre a Buffy, la serie accenna a una lunga e ricca stirpe di Cacciatrici (Slayer) che l’hanno preceduta nel corso dei millenni. Mentre molte sono rimaste senza nome, esistendo solo come note a piè di pagina in fumetti e romanzi, alcune figure hanno un ruolo cruciale nella lore di Buffy. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Buffy l’Ammazzavampiri: Tutte le cacciatrici canoniche prima di Buffy Summers

Approfondisci con queste news

Buffy L'Ammazzavampiri è una delle serie più influenti degli anni '90: proviamo ad indagare alcune ragioni di questo successo. https://serial.everyeye.it/notizie/5-motivi-buffy-serie-importanti-anni-90-846290.html?utm_medium=Social&utm_source=Faceboo - facebook.com Vai su Facebook

Buffy, in un video Sarah Michelle Gellar allena la nuova cacciatrice - L'ammazzavampiri, destinata nel tempo a diventare un vero e proprio cult della narrazione televisiva. Secondo ilgiornale.it

Il sequel di Buffy: Emergono i primi dettagli della nuova Cacciatrice - Sebbene riprenderà l'iconico ruolo di Buffy Summers, Sarah Michelle Gellar non sarà la protagonista del recentemente annunciato sequel di Buffy l'ammazzavampiri, progetto non ancora ordinato ... Secondo comingsoon.it

Il sequel di Buffy ha trovato la sua nuova Cacciatrice: Ecco chi affiancherà Sarah Michelle Gellar - La star di Star Wars: Skeleton Crew Ryan Kiera Armstrong interpreterà la nuova Cacciatrice nel sequel di Buffy l'ammazzavampiri, accanto alla veterana Sarah Michelle Gellar. Riporta comingsoon.it

Buffy l'ammazzavampiri, Ryan Kiera Armstrong è la nuova cacciatrice nel reboot: la reazione di Sarah Michelle Gellar - In un video pubblicato da Sarah Michelle Gellar sui social si vede il momento in cui la storica Buffy offre a Ryan il ruolo al suo fianco: «So che questo processo è stato difficile e ci sono stati ... Lo riporta ilmattino.it

Buffy l'ammazzavampiri, Ryan Kiera Armstrong è la nuova cacciatrice nel reboot: la reazione di Sarah Michelle Gellar - Ryan Kiera Armstrong, 15 anni, è la nuova cacciatrice di vampiri nel reboot/sequel di 'Buffy l'ammazzavampiri', annunciato qualche mese fa insieme al ritorno dell'interprete della serie originale ... Scrive leggo.it

Buffy l’Ammazzavampiri: il video di Sarah Michelle Gellar che allena la nuova Cacciatrice conquista i social - L'iconica interprete di Buffy Summers torna in palestra accanto alla giovane protagonista del reboot, Ryan Kiera Armstrong, in un video che ha fatto impazzire i fan. Scrive movieplayer.it