Buffy il ritorno del personaggio più controverso nel revival della serie

l'atteso revival di Buffy l'ammazzavampiri: quali personaggi potrebbero tornare?. Il riproporsi di Buffy l'ammazzavampiri genera grande interesse tra i fan, desiderosi di scoprire quali interpreti originali parteciperanno alla nuova produzione. La serie, che sta attualmente in fase di riprese, ha già confermato il ritorno di alcune figure chiave, mentre altre rimangono ancora un'incognita. La presenza di personaggi storici e la possibile introduzione di nuovi interpreti rappresentano un elemento di grande discussione nel fandom. partecipazioni confermate e interessi espressi dai membri storici del cast.

