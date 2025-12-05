Buenos Aires elicottero precipita su un campo da tennis | paura tra i presenti

Un elicottero in volo sopra un campo da tennis nel quartiere Palermo di Buenos Aires è improvvisamente precipitato, schiantandosi al suolo e andando completamente distrutto. Il velivolo trasportava tre persone: il pilota, che ha riportato ferite gravi, e due passeggeri rimasti feriti ma in condizioni stabili. L'incidente è avvenuto in un'area residenziale e sportiva molto frequentata, scatenando momenti di panico tra chi si trovava nei dintorni. I soccorritori sono intervenuti rapidamente per estrarre gli occupanti dal relitto e mettere in sicurezza la zona. Le cause della caduta non sono ancora state chiarite: le autorità argentine hanno isolato l'area e avviato le indagini per stabilire se si sia trattato di un guasto tecnico o di un errore umano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

