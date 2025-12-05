Buenos Aires elicottero precipita su un campo da tennis | paura tra i presenti
Un elicottero in volo sopra un campo da tennis nel quartiere Palermo di Buenos Aires è improvvisamente precipitato, schiantandosi al suolo e andando completamente distrutto. Il velivolo trasportava tre persone: il pilota, che ha riportato ferite gravi, e due passeggeri rimasti feriti ma in condizioni stabili. L'incidente è avvenuto in un'area residenziale e sportiva molto frequentata, scatenando momenti di panico tra chi si trovava nei dintorni. I soccorritori sono intervenuti rapidamente per estrarre gli occupanti dal relitto e mettere in sicurezza la zona. Le cause della caduta non sono ancora state chiarite: le autorità argentine hanno isolato l'area e avviato le indagini per stabilire se si sia trattato di un guasto tecnico o di un errore umano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Argomenti simili trattati di recente
Giovanni Allevi. Giovanni Allevi · Tomorrow. From Italy to Buenos Aires, a new chapter of this extraordinary journey has just begun. Giovanni Allevi has landed in Argentina, carrying with him the emotion, gratitude and quiet strength that music continues to in - facebook.com Vai su Facebook
Sua Eccellenza l'ambasciatore Fabrizio Lucentini lascia l'Argentina. Gli auguriamo di cuore un futuro ancora, molto più luminoso di questo presente e dei suoi magnifici quattro anni a Buenos Aires. Mi mancherai, Eccellenza. Viva il lupo! Vai su X
Argentina, elicottero si schianta in un campo da tennis - Secondo le autorità un malfunzionamento ha costretto il velivolo, gravemente danneggiato in seguito ... Scrive tg24.sky.it
Elicottero si schianta su un campo da tennis a Buenos Aires: tre sopravvissut - Nonostante la violenza dell’impatto, i tre occupanti sono sopravvissuti e sono stati soccorsi in pochi minuti dalle squadre di emergenza ... Come scrive msn.com
Buenos Aires, lo schianto dell'elicottero giallo sul campo da tennis - Secondo le informazioni fornite al quotidiano locale La Razon, il pilota e i due passeggeri sono stati curati sul posto dai vigili del fuoco e dal servizio medico di emergenza della città, per poi ... Lo riporta msn.com