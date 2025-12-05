Btp più forti degli Oat francesi l' Italia ha convinto il mercato

Il consolidamento del vantaggio del Btp sull'Oat francese conferma un cambio di passo ormai evidente nei mercati: l'Italia viene percepita come un ancoraggio di stabilità, mentre Parigi fatica a ritrovare una bussola finanziaria. Ieri lo spread con il Bund è rimasto fermo sui 70 punti base, ai minimi dal 2009, mentre il titolo decennale francese viaggia a 75 punti. È un divario che si sta sedimentando giorno dopo giorno e che rappresenta, per il Tesoro guidato da Giancarlo Giorgetti (in foto), un riconoscimento politico oltre che economico. Il rendimento del Btp decennale è indicato al 3,47%, inferiore al 3,52% dell'Oat, un dettaglio che nei desk internazionali pesa più di molte dichiarazioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

