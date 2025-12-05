Bruzzone furibonda su Tatiana Tramacere ma la ragazza rischia davvero un’incriminazione per procurato allarme?
Sono contrastanti le emozioni relative al ritrovamento di Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò scomparsa per giorni e poi ritrovata nella mansarda dell’amico Dragos Ioan Gheormescu. Secondo quanto rivelato dal suo amico, che ha chiesto scusa con un messaggio letto al termine dell’interrogatorio, si sarebbe trattato di un allontanamento volontario e concertato per isolarsi dal mondo. La reazione più dura è arrivata dalla psicologoa e criminologa Roberta Bruzzone che sui social ha detto: “ Questa storia deve diventare un precedente chiaro, limpido e inequivocabile Perché non è accettabile che un Paese intero venga messo in allarme, che forze dell’ordine, volontari, unità cinofile, elicotteri e strutture operative vengano mobilitati per giorni. 🔗 Leggi su Cultweb.it
