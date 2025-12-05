Brunello il visionario garbato Il film di Tornatore su Cucinelli | la premiere a Cinecittà con le star di Hollywood

Perugia, 5 dicembre 2025 – Una Cinecittà in festa ha accolto giovedì sera la premiere mondiale di “ Brunello, il visionario garbato ”, il film documentario di Giuseppe Tornatore con le musiche di Nicola Piovani che racconta la vita di Brunello Cucinelli, imprenditore umanista di Solomeo che ha unito lavoro e filosofia, sano profitto e rispetto della dignità umana. La classifica delle aziende toscane migliori per i dipendenti: ecco dove è bello lavorare Un evento d’eccezione, ospitato nel Teatro 22, uno dei più grandi d’Europa, riaperto per l’occasione e allestito con una magnifica ed elegante platea, con white carpet, candele e mille ospiti, dalle star di Hollywood come Jonathan Bailey, Jeff Goldblum, Jessica Chainstain e Chris Pine ai vip di casa di nostra. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Brunello, il visionario garbato. Il film di Tornatore su Cucinelli: la premiere a Cinecittà con le star di Hollywood

Altre letture consigliate

Buongiorno amici! Ieri sera al Nuovo Teatro 22 di Cinecittà a Roma l'incantevole Alessandra Mastronardi ha posato sul red carpet alla première del nuovo film sperimentale di Giuseppe Tornatore "Brunello - Il Visionario Garbato" che racconta la vita dello stil - facebook.com Vai su Facebook

Arriva nei cinema il film su Brunello Cucinelli, il visionario garbato del Made in Italy Vai su X

Brunello, il visionario garbato. Il film di Tornatore su Cucinelli: la premiere a Cinecittà con le star di Hollywood - Il documentario, con le musiche di Nicola Piovani, racconta la vita dell’imprenditore umanista di Solomeo che ha unito lavoro e filosofia, sano profitto e rispetto della dignità umana ... Scrive lanazione.it

Brunello, il visionario garbato: un film documentario raccontato da Cucinelli e Giuseppe Tornatore - In parte documentario e in altre ricostruzione della vita del protagonista da ragazzo, in arrivo nelle sale un prodotto ibrido che segue la parabola dell'imprenditore umanista Brunello Cucinelli per l ... Secondo comingsoon.it

Brunello, il visionario garbato, cosa sapere sul documentario su Cucinelli - Brunello, il visionario garbato è un film documentario sulla vita dello stilista e imprenditore Brunello Cucinelli del 2025, un'opera che mette insieme documentario e finzione firmata da Giuseppe Torn ... Riporta tg24.sky.it

Brunello Cucinelli: la prima clip del film di Tornatore - documentario "Brunello, il visionario garbato" racconta la vita di dell'imprenditore umanista che ha unito lavoro e filosofia ... Lo riporta amica.it

Arriva nei cinema il film su Brunello Cucinelli, il visionario garbato del Made in Italy - Quando esce e dove vedere il nuovo film documentario su Brunello Cucinelli, il visionario garbato. Lo riporta iodonna.it

Brunello, il visionario garbato: una première di eleganza tra vip e politici - La première del film di Tornatore su Brunello Cucinelli illumina Cinecittà tra star internazionali e atmosfere monumentali. Lo riporta mam-e.it