Brunello Cucinelli | la prima clip del film di Tornatore

Di film sulla moda ne sono usciti tanti, ma uno così non si era mai visto. Firmato nientemeno che da Giuseppe Tornatore, il regista da Oscar di Nuovo cinema Paradiso, il lungometraggio su Brunello Cucinelli è un ibrido tra documentario e finzione che ripercorre in 120 minuti i luoghi e i momenti chiave della parabola esistenziale dell’imprenditore: le origini umili, l’infanzia nella campagna umbra e l’ascesa nel mondo del cashmere. Fino ad oggi, re del cashmere a capo di un’azienda di fama mondiale dove porta avanti i valori di dignità, bellezza e giustizia sociale. Realizzato in collaborazione con Rai Cinema, presentato ieri presentato ieri a Cinecittà davanti a una platea che contava star del mondo del cinema e della moda (da Jonathan Bailey a Jessica Chastain, fino a Edgar Ramirez, Bianca Balti e Tina Kunakey), Brunello, il visionario garbato sarà nelle sale italiane dal 9 all’11 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Brunello Cucinelli: la prima clip del film di Tornatore

