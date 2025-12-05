Brugnettini ancora lui
Riallineata la classifica con i recuperi dell’altro ieri la Seconda categoria ha già messo alle spalle 11 giornate. Nel girone A la capolista è la Vadese, a una lunghezza insegue il Ca Gallo. Al terzo posto (a meno 6) 3 squadre: la Vigor San Sisto, la Sammartinese e il Tavoleto. In fondo alla classifica c’è la Santangiolese. L’attacco più prolifico è quello della Vigor San Sisto (21 reti), la difesa che ha subito di meno appartiene al Ca Gallo (7) invece quella che ha subito più reti è della Durantina Santa Cecilia (25 reti). Il bomber. Alessio Brugnettini (38 anni) attaccante della Vigor San Sisto sabato nel match contro la Vadese (finita 2 a 0) ha segnato una doppietta arrivando così a 303 marcature in carriera e 8 nell’attuale stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
