Brucia un' auto elettrica in carica | principio d' incendio in una concessionaria di Rivoli

Principio di incendio oggi, 5 dicembre, a Rivoli. Poco dopo le 11, i vigili del fuoco sono intervenuti in corso Allamano 105, negli spazi della concessionaria Saicar. Le fiamme sono partite da un'auto elettrica, che era in carica all'interno della struttura. Le ragioni del rogo sono ancora da. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

