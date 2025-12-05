Brisighella Fognano e Marzeno quasi ultimate le asfaltature in diverse strade

Sono in fase di ultimazione i lavori di asfaltatura che, nelle ultime settimane, hanno interessato diverse arterie del territorio comunale di Brisighella, con l’obiettivo di migliorare sicurezza, viabilità e qualità della circolazione stradale. In paese gli interventi hanno riguardato via Pianori–Guangelli e la salita di via Costituzione, due tratti particolarmente importanti per la mobilità locale. Nella frazione di Fognano è stato invece asfaltato un tratto di via Brigata Maiella, oltre all’intero tronco stradale che conduce al cimitero, migliorando l’accessibilità a un punto sensibile e frequentemente utilizzato dalla cittadinanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Brisighella, Fognano e Marzeno, quasi ultimate le asfaltature in diverse strade

