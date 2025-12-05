Brescia | Mostra Victoria Mater L' idolo e l' icona
Il Parco Archeologico di Brescia Romana presenta Victoria Mater. L’idolo e l’icona, un’installazione che riunisce due straordinari bronzi dell’antichità: la Vittoria Alata, simbolo della città, e l’Idolino di Pesaro, prestito eccezionale del Museo Archeologico Nazionale di Firenze. Il progetto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Victoria Mater. L’idolo e l’icona - In dialogo due statue di arte romana antica di straordinaria bellezza ed eleganza: la Vittoria Alata di Brescia e l’Idolino di Pesaro proveniente dal Museo Archeologico Nazionale di Firenze. Secondo itinerarinellarte.it
Victoria Mater: a Brescia l’incontro tra due statue simbolo dell’antichità - La Vittoria Alata e l’Idolino di Pesaro insieme in un’installazione di Francesco Vezzoli, in vista delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Da quibrescia.it
Francesco Vezzoli torna a casa: al Capitolium c’è «Victoria mater» - L’artista bresciano firma un’installazione che mette in dialogo due statue romane classiche – la Vittoria Alata e l’Idolino di Pesaro – con la contemporaneità ... Riporta giornaledibrescia.it
«Victoria Mater», il curatore: «Così ho lavorato con Francesco Vezzoli» - Donatien Grau lavora come consigliere al Louvre di Parigi: nei mesi scorsi ha visitato Brescia per lavorare al meglio sulla nuova installazione in Capitolium ... Riporta giornaledibrescia.it
Brescia, la Vittoria Alata insieme al Pugilatore in riposo: mostra evento al Capitolium - I due bronzi di età ellenistica verranno esposti nell’area archeologica con uno spettacolare allestimento curato dall’architetto Juan Navarro Baldeweg Brescia – Due capolavori unici, per la prima ... Come scrive ilgiorno.it